На строительную площадку доставили 345 000 штук кирпича - [latex] \frac{3}{8}[/latex] всего количества кирпича, необходимого для строительства объекта. Сколько штук кирпича требуется для строительства объекта?
Математика
На строительную площадку доставили 345 000 штук кирпича - [latex] \frac{3}{8}[/latex] всего количества кирпича, необходимого для строительства объекта. Сколько штук кирпича требуется для строительства объекта?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
345000:3*8=920000 (шт.) Ответ: для строительства объекта требуется 920000 штук кирпича.
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