На строительную площадку доставили 345 000 штук кирпича - [latex] \frac{3}{8}[/latex] всего количества кирпича, необходимого для строительства объекта. Сколько штук кирпича требуется для строительства объекта?

Математика

На строительную площадку доставили 345 000 штук кирпича - [latex] \frac{3}{8}[/latex] всего количества кирпича, необходимого для строительства объекта. Сколько штук кирпича требуется для строительства объекта?

Автор: Гость