h=30м P1=101,3кПа P2=?     в аквариуме высотой 32см,длинной 50 см и шириной 20см налита вода,уровень которой ниже края на 2 см.Рассчитайте давление воды на дно аквариума и вес воды

Физика
h=30м P1=101,3кПа P2=?     в аквариуме высотой 32см,длинной 50 см и шириной 20см налита вода,уровень которой ниже края на 2 см.Рассчитайте давление воды на дно аквариума и вес воды
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