Чтобы добраться из города до села , я проехал 5 ч на поезде ,2 ч на автобусе и 3 часа прошёл пешком .Скорость автобуса была 35км/ч , скорость поезда вдвое больше скорости автобуса, а пешком я шёл скоростью , на 65км/ч меньшей, ...

Математика

Чтобы добраться из города до села , я проехал 5 ч на поезде ,2 ч на автобусе и 3 часа прошёл пешком .Скорость автобуса была 35км/ч , скорость поезда вдвое больше скорости автобуса, а пешком я шёл скоростью , на 65км/ч меньшей, чем скорость поезда . Какой путь я проделал от города до села

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