Чтобы добраться из города до села , я проехал 5 ч на поезде ,2 ч на автобусе и 3 часа прошёл пешком .Скорость автобуса была 35км/ч , скорость поезда вдвое больше скорости автобуса, а пешком я шёл скоростью , на 65км/ч меньшей, ...
Математика
Чтобы добраться из города до села , я проехал 5 ч на поезде ,2 ч на автобусе и 3 часа прошёл пешком .Скорость автобуса была 35км/ч , скорость поезда вдвое больше скорости автобуса, а пешком я шёл скоростью , на 65км/ч меньшей, чем скорость поезда . Какой путь я проделал от города до села
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
на автобусе 35*2=70км на поезде 35*2*5=350 пешком (70-65)*3=15 15+350+70=435
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