Сочинение:   Причины жестокости белых и красных во время гражданской войны (в России)

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Белое и красное движение. Красный и белый террор Советскую власть активно поддерживали часть промышленного пролетариата, городская и сельская беднота, некоторая часть офицерства и интеллигенция. В 1917 г. большевистская партия выступила как свободно организованная радикальная революционная партия интеллигентов, ориентированная на рабочих. К середине 1918 г. она превратилась в партию меньшинства, готовую обеспечить свое выживание путем массового террора. К этому времени большевистская партия уже не являлась политической партией в том смысле, в каком она была ею раньше, так как больше не выражала интересов какой бы то ни было социальной группы, она набирала своих членов из многих социальных групп. Бывшие солдаты, крестьяне или чиновники, став коммунистами, представляли новую социальную группу со своими правами. Коммунистическая партия превратилась в военно-промышленный и административный аппарат. Она искала возможностей обойтись без классовой борьбы, но непрерывно вовлекалась в нее активными действиями первых двух сил. Это городская и деревенская мелкая буржуазия, крестьянство, пролетарские слои, желавшие “гражданского мира”, часть офицерства и значительное количество представителей интеллигенции.Но и предлагаемое читателям деление сил следует считать условным. На самом деле они были тесно переплетены, перемешаны между собой и рассеяны по всей огромной территории страны. Такое положение наблюдалось в любом регионе, в любой губернии независимо от того, в чьих руках находилась власть. Решающей силой, во многом определявшей исход революционных событий, было крестьянство. . Главную роль среди них играли кадеты, которые решительно выступили против использования требования созыва Учредительного собрания образца 1917 г. в качестве главного лозунга антибольшевистского движения. Кадеты взяли курс на единоличную военную диктатуру, которую эсеры окрестили правым большевизмом.Сложными и противоречивыми были отношения Колчака с союзниками, которые имели на Дальнем Востоке и в Сибири свои интересы и проводили свою политику. Это очень затрудняло положение правительства Колчака. Особенно тугой узел был завязан в отношениях с Японией. Колчак не скрывал своей антипатии к Японии. Японское командование ответило активной поддержкой атаманщины, которая пышным цветом расцвела в Сибири. В результате был принят компромиссный закон. Передача части земли крестьянам должна была начаться только после гражданской войны и закончиться спустя 7 лет. А пока в действие был введен приказ о третьем снопе, в соответствии с которым треть собранного зерна поступала помещику. Земельная политика Деникина была одной из главных причин его поражения. Из двух зол — ленинская продразверстка или деникинская реквизиция — крестьяне предпочли меньшее.А.И. Деникин понимал, что без помощи союзников его ожидает поражение. Крестьяне являлись третьей силой и действовали против тех и других в собственных интересах.На территориях, занятых и большевиками, и белыми, крестьяне вели войну с властями. Крестьяне не хотели воевать ни за большевиков, ни за белых, ни за кого-либо еще. Многие из них убегали в леса. В этот период зеленое движение было оборонительным. С 1920 г. все меньше угрозы исходит от белых, а большевики с большей решимостью насаждают свою власть в деревне. Крестьянская война против государственной власти охватила всю Украину, Черноземный район, казачьи области Дона и Кубани, бассейн Волги и Урала и крупные области Сибири.