высота 5 этажного дома 15 метров а дуба 1метр5дециметров.через сколько лет дуб достигнет 4 этажа,если прирост дуба за 1год составляет 5дециметров

Математика
высота 5 этажного дома 15 метров а дуба 1метр5дециметров.через сколько лет дуб достигнет 4 этажа,если прирост дуба за 1год составляет 5дециметров
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 1метр5дециметров=15дм  15м=150дм 1)150-15=135(дм)  на столько надо вырасти дубу 2)135:5=27 (лет) понадобится   
Гость:
12м=120дм 1м5дм=15дм 1) 15:5=3(м)-высота одного этажа 2) 3*4=12(м)-высота четвертого этажа 3) 120-15=105 (дм)-на столько вырастит дуб 4) 105:5=21(г) Ответ: через 21 год  достигнет 4 этажа      
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