высота 5 этажного дома 15 метров а дуба 1метр5дециметров.через сколько лет дуб достигнет 4 этажа,если прирост дуба за 1год составляет 5дециметров
Математика
высота 5 этажного дома 15 метров а дуба 1метр5дециметров.через сколько лет дуб достигнет 4 этажа,если прирост дуба за 1год составляет 5дециметров
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1метр5дециметров=15дм 15м=150дм 1)150-15=135(дм) на столько надо вырасти дубу 2)135:5=27 (лет) понадобится
Гость:
12м=120дм 1м5дм=15дм 1) 15:5=3(м)-высота одного этажа 2) 3*4=12(м)-высота четвертого этажа 3) 120-15=105 (дм)-на столько вырастит дуб 4) 105:5=21(г) Ответ: через 21 год достигнет 4 этажа
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