высота 5 этажного дома 15 метров а дуба 1метр5дециметров.через сколько лет дуб достигнет 4 этажа,если прирост дуба за 1год составляет 5дециметров

Математика

высота 5 этажного дома 15 метров а дуба 1метр5дециметров.через сколько лет дуб достигнет 4 этажа,если прирост дуба за 1год составляет 5дециметров

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