Решить уравнение ax^2+(a+3)x+3=0, если один корень в полтора раза больше другого
Алгебра
Решить уравнение ax^2+(a+3)x+3=0, если один корень в полтора раза больше другого
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ax^2+(a+3)x+3=0 D=b^2-4ac=(a+3)^2-12a=a^2+6a+9-12a=a^2-6a+9=(a-3)^2 x1,2=(-(a+3))±√D)/2a=(-(-a+3)±(a-3))/2a x1=-6/2a=-3/a x2=(-2a/2a)=-1 Если второй корень равен (-1), то первый равен -3/a=1,5 =>a=-2 то есть равен в 1,5 раз при a=-2
Гость:
ax^2+(a+3)=0 D=b^2-4ac=(a+c)^2-12a=a^2+6a+9-12a=a^2-6a+9=(a-3)^2 x1,2=-(a+3)+-корень дискрименанта/2a=-(-a+3)+- (a-3)/2a x1=-6/2a=-3a x2=(-2/2a)=-1 Если второй корень равен -1, то первый равен -3/a=1,5 отсюда следует что a= -2 то есть равен в 1,5 раз при а=-2
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