Вычислите объем и массу водорода выделявшегося при растворении цинка в 100 г 49% раствора серной кислоты.
Химия
Вычислите объем и массу водорода выделявшегося при растворении цинка в 100 г 49% раствора серной кислоты.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Вычислим сколько вообще серной кислоты участвовало в реакции.Формула: w=m(в-ва)*100%/m(р-ра) m(в-ва)=w*m(р-ра)/100% m(в-ва) =49%*100г/100%=49 г 2)Напишем уравнение реакции: 49 г хл Zn+H2SO4===>ZnSO4+H2 M=98г/моль Vm=22,4л/моль m= 98 г V=22,4 л Пропорция:49/98=x/22,4 => x=49*22,4/98=11,2 л 3)Найдём массу H2. v(H2)=V/Vm V(H2)=11,2/22,4=0,5 моль m(H2)=v*M=2г/моль*0,5 моль=1 г Ответ:V(H2)=11,2л;m(H2)1г
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Belarus has a temperate-continental climate which is typical of Central Europe,with hot summers,long,cold winters and very distinct seasons.The ann...
Математика
Чтобы добраться из города до села , я проехал 5 ч на поезде ,2 ч на автобусе и 3 часа прошёл пешком .Скорость автобуса была 35км/ч , скорость поезд...
Обществознание