Вычислите объем и массу водорода выделявшегося при растворении цинка в 100 г 49% раствора серной кислоты.

Химия
Вычислите объем и массу водорода выделявшегося при растворении цинка в 100 г 49% раствора серной кислоты.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Вычислим сколько вообще серной кислоты участвовало в реакции.Формула: w=m(в-ва)*100%/m(р-ра)  m(в-ва)=w*m(р-ра)/100%  m(в-ва) =49%*100г/100%=49 г 2)Напишем уравнение реакции:       49 г                     хл Zn+H2SO4===>ZnSO4+H2      M=98г/моль          Vm=22,4л/моль     m= 98 г                 V=22,4 л Пропорция:49/98=x/22,4 => x=49*22,4/98=11,2 л 3)Найдём массу H2. v(H2)=V/Vm V(H2)=11,2/22,4=0,5 моль m(H2)=v*M=2г/моль*0,5 моль=1 г Ответ:V(H2)=11,2л;m(H2)1г 
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