Belarus has a temperate-continental climate which is typical of Central Europe,with hot summers,long,cold winters and very distinct seasons.The annual average temperature is about 7(градусов)С.Annual average rainfall is about 6...
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Belarus has a temperate-continental climate which is typical of Central Europe,with hot summers,long,cold winters and very distinct seasons.The annual average temperature is about 7(градусов)С.Annual average rainfall is about 600 mm.It can rain through-out the year.In general,there are no significant differences between the districts of Belarus,due to the small size of the country.The climate is conditioned by the country's inland location,domination of flat relief and relative remoteness from the Atlantic Ocean.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В Беларуси умеренно-континентальный климат, который характерен для Центрольной Европы, с жарким летом, длинной, холодной зимой и очень четко выраженными сезонами. Среднегодовая температура около 7 градусов по Цельсию. Среднегодовое количество осадков около 600 мм. Дождь может быть в течении всего года. В общем, нат никаких существенных различий между районами Беларуси, из-за небольших размеров страны. Климат обусловнен внутренним местонахождением страны, преобладанием равнинного рельефа и относительной удаленностью от Атлантического океана.
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