Belarus has a temperate-continental climate which is typical of Central Europe,with hot summers,long,cold winters and very distinct seasons.The annual average temperature is about 7(градусов)С.Annual average rainfall is about 6...

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В Беларуси умеренно-континентальный климат, который характерен для Центрольной Европы, с жарким летом, длинной, холодной зимой и очень четко выраженными сезонами. Среднегодовая температура около 7 градусов по Цельсию. Среднегодовое количество осадков около 600 мм. Дождь может быть в течении всего года. В общем, нат никаких существенных различий между районами Беларуси, из-за небольших размеров страны. Климат обусловнен внутренним местонахождением страны, преобладанием равнинного рельефа и относительной удаленностью от Атлантического океана.