Как при помощи одного реактива можно распознать уксусный альдегид и глицерин? Напишите уравнения реакций и укажите условия их осуществления

Химия
Как при помощи одного реактива можно распознать уксусный альдегид и глицерин? Напишите уравнения реакций и укажите условия их осуществления
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Cu(OH)2 1) Cu(OH)2 + 2C3H5(ОН)3 >>> [Cu(C3H8O3)2](OH)2(синий раствор) 2) Реакция медного зеркала CH3COH + 2Cu(OН)2 ===>Cu2O + 2H2O + CH3COOH (t)
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