Как при помощи одного реактива можно распознать уксусный альдегид и глицерин? Напишите уравнения реакций и укажите условия их осуществления

Химия

Как при помощи одного реактива можно распознать уксусный альдегид и глицерин? Напишите уравнения реакций и укажите условия их осуществления

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