Количество книг на двух полках было одинаковым. Когда с первой полки переложили 18 книг на второю, то на второй полке книг стало в 3 раза больше чем на первой. Сколько книг было на каждой полке первоночально?

Гость: Гость:

Предположим, что изначально на первой полке было х книг, на второй полке соответственно тоже х книг, после того как с первой полки переложили на вторую 18 книг, то на первой полке стало (х-18) книг, а на второй полке (х+18) книг, что в 3 раза больше, чем на первой полке согласно этим данным составим и решим уравнение: 3(х-18)=х+18 3х-54=х+18 3х-х=18+54 2х=72 х=72:2 х=36 (к.) - было на каждой полке первоначально. Ответ: 36 книг было на каждой полке первоначально.