Количество книг на двух полках было одинаковым. Когда с первой полки переложили 18 книг на второю, то на второй полке книг стало в 3 раза больше чем на первой. Сколько книг было на каждой полке первоночально?
Математика
Количество книг на двух полках было одинаковым. Когда с первой полки переложили 18 книг на второю, то на второй полке книг стало в 3 раза больше чем на первой. Сколько книг было на каждой полке первоночально?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Предположим, что изначально на первой полке было х книг, на второй полке соответственно тоже х книг, после того как с первой полки переложили на вторую 18 книг, то на первой полке стало (х-18) книг, а на второй полке (х+18) книг, что в 3 раза больше, чем на первой полке согласно этим данным составим и решим уравнение: 3(х-18)=х+18 3х-54=х+18 3х-х=18+54 2х=72 х=72:2 х=36 (к.) - было на каждой полке первоначально. Ответ: 36 книг было на каждой полке первоначально.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Найдите формулу альдегида,массой 1,8Г,который окисляется оксидом серебра,и в результате даёт 5,4 г серебра
Физика
Какова сила тока, проходящего по никелиновой проволоке длиной 25 см и сечением 0,1 мм2, если напряжение на ее концах равно 6 В?
Химия
Как при помощи одного реактива можно распознать уксусный альдегид и глицерин? Напишите уравнения реакций и укажите условия их осуществления
Литература
Целый день прошу умоляю помогите мне.....Стихотворение Галич Когда я вернусь... определить тему главную мысль проблему и чувства при прочтение первом