Какова сила тока, проходящего по никелиновой проволокедлиной 25 см и сечением 0,1 мм2, если напряжение на ее концах равно 6 В?
Физика
Какова сила тока, проходящего по никелиновой проволокедлиной 25 см и сечением 0,1 мм2, если напряжение на ее концах равно 6 В?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
R = удел.сопрот.*(l/S)=0.4*(0.25/0.1)=1 Ом I=U/R=6/1=6A
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