Какова сила тока, проходящего по никелиновой проволокедлиной 25 см и сечением 0,1 мм2, если напряжение на ее кон­цах равно 6 В?

Физика

Какова сила тока, проходящего по никелиновой проволокедлиной 25 см и сечением 0,1 мм2, если напряжение на ее кон­цах равно 6 В?

Автор: Гость