Найдите формулу альдегида,массой 1,8Г,который окисляется оксидом серебра,и в результате даёт 5,4 г серебра

Химия
Найдите формулу альдегида,массой 1,8Г,который окисляется оксидом серебра,и в результате даёт 5,4 г серебра
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1,8                               5,4 R-COH+Ag2O=R-COOH+2Ag х                                   216 х=1,8*216/5,4=72 С3Н7СОН  
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