Найдите формулу альдегида,массой 1,8Г,который окисляется оксидом серебра,и в результате даёт 5,4 г серебра
Химия
Найдите формулу альдегида,массой 1,8Г,который окисляется оксидом серебра,и в результате даёт 5,4 г серебра
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1,8 5,4 R-COH+Ag2O=R-COOH+2Ag х 216 х=1,8*216/5,4=72 С3Н7СОН
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Какова сила тока, проходящего по никелиновой проволоке длиной 25 см и сечением 0,1 мм2, если напряжение на ее концах равно 6 В?
Химия
Как при помощи одного реактива можно распознать уксусный альдегид и глицерин? Напишите уравнения реакций и укажите условия их осуществления
Литература
Целый день прошу умоляю помогите мне.....Стихотворение Галич Когда я вернусь... определить тему главную мысль проблему и чувства при прочтение первом
Химия
Вычислите объем и массу водорода выделявшегося при растворении цинка в 100 г 49% раствора серной кислоты.