В каком из веществ атомы связаны между собой ионной связью? а) железо б) Поваренная соль в) сахароза г) вода д) этиловый спирт
Химия
В каком из веществ атомы связаны между собой ионной связью? а) железо б) Поваренная соль в) сахароза г) вода д) этиловый спирт
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а) железо) так как ионы связываются с железом)
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