В каком из веществ атомы связаны между собой ионной связью? а) железо б) Поваренная соль в) сахароза г) вода д) этиловый спирт

Химия

В каком из веществ атомы связаны между собой ионной связью? а) железо б) Поваренная соль в) сахароза г) вода д) этиловый спирт

Автор: Гость