Морфологический рабор слова беду,солёную и разбор 1 слова её

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I Начальная форма- беда II постояные признаки: нарицательное, неодушевлённое, не постояные признаки: женский род, первое склонение, винительный падеж, ед. ч. III роль в предложении- дополнение I Начальная форма- солёный II постояные признаки: качественное, не постояные признаки: полное, винительный подеж, ед. ч. III роль в предложении- определение I Начальная форма- она II не постояные признаки: женский род, винительный падеж, ед. ч. II роль в предложении- дополнение