при прокалывание 100г карбоната какого металла масса твёрдого осадка будет наибольшей? а) Магния б) кальция в) бария г) стронция д) цинка

Химия

при прокалывание 100г карбоната какого металла масса твёрдого осадка будет наибольшей? а) Магния б) кальция в) бария г) стронция д) цинка

Автор: Гость