Путешественник проехал 720 км.Из них пять девятых он проехал в первый день.Сколько км он проехал после этого
Математика
Путешественник проехал 720 км.Из них пять девятых он проехал в первый день.Сколько км он проехал после этого
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)720:9*5=400(км)-он проехал в первый день 2)720-400=320(км)-прехал во второй день
Гость:
(720/9)*5=400 (КМ)-ПРОЕХАЛ В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ 720-400= 320 (КМ) - ПРОЕХАЛ ПОСЛЕ ЕТОГО
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