Морфологический разбор причастия окрашивающихся)
Русский язык
Морфологический разбор причастия окрашивающихся)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
окрашивающихся-прич.,н.ф.-окрашивающийся,несов.вид,перех.,невозвр.Обстоятельство
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