В состав воздуха входит 21% кислорода и 78% азота по объёму. Расчитать сколько грамм кислородасодержится в 50 литров воздуха при н.у.

Химия

В состав воздуха входит 21% кислорода и 78% азота по объёму. Расчитать сколько грамм кислородасодержится в 50 литров воздуха при н.у.

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