В состав воздуха входит 21% кислорода и 78% азота по объёму. Расчитать сколько грамм кислородасодержится в 50 литров воздуха при н.у.

Химия
В состав воздуха входит 21% кислорода и 78% азота по объёму. Расчитать сколько грамм кислородасодержится в 50 литров воздуха при н.у.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
50л*0,21=10,5 л 10,5/22,4=0,46875 моль *32=15 г
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