В мастерской из двух кусков материи сшили одинаковые палатки для туристов. В первом куске было 168м, во втором- 120 м. Сколько палаток сшили из каждого куска, если известно, что из первого куска сшили на 4 палатки больше?
Математика
В мастерской из двух кусков материи сшили одинаковые палатки для туристов. В первом куске было 168м, во втором- 120 м. Сколько палаток сшили из каждого куска, если известно, что из первого куска сшили на 4 палатки больше?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)168-120=48м-разница. 2)48:4=12м-идёт на одну палатку. 3)168:12=14 палаток-сшили из первого куска. 4)120:12=10 палаток-сшили из второго куска.
Гость:
1) находим разницу между кусками 168 - 120 = 48 м 2) по условию видно что именно из этой разницы выходит 4 палатки находим сколько метров пошло на 1 палатку 48 / 4 = 12 м 3) узнаем сколько палаток вышло из каждого куска ткани 168 / 12 = 14 п - из первого 120 / 12 = 10 п - из второго
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