В мастерской из двух кусков материи сшили одинаковые палатки для туристов. В первом куске было 168м, во втором- 120 м. Сколько палаток сшили из каждого куска, если известно, что из первого куска сшили на 4 палатки больше?

Математика

В мастерской из двух кусков материи сшили одинаковые палатки для туристов. В первом куске было 168м, во втором- 120 м. Сколько палаток сшили из каждого куска, если известно, что из первого куска сшили на 4 палатки больше?

Автор: Гость