сульфат натрия+нитрат бария= хлорид бария+сульфат магния= Помогите решить пожалуйста !)
Химия
сульфат натрия+нитрат бария= хлорид бария+сульфат магния= Помогите решить пожалуйста !)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
NaSO4+BaNO3=BaSO4+NaNO3 BaCl2+MgSO4=MgCl2+BaSO4
Гость:
BaCl2+MgSO4=MgCl2+BaSO4 NaSO4+BaNO3=BaSO4+NaNO3
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