Гость: Гость:

Я взялся за дверную ручку и потянул её к себе и тотчас же заиграл оркестр... Я уже понял это сон. Сзади шапкой стоял лес а впереди расстиралось болото и окаймленное по бокам синевато-серыми увалами Левитан сидел долго потому-что спешить ему было некуда