Заменить бессоюзные сложные предложения союзными.1) Я взялся за дверную ручку, потянул её к себе - тотчас же заиграл оркестр...Я уже понял: это сон. 2) Сзади шапкой стоял лес, впереди расстилалось болото, окаймлённое по бокам с...
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Заменить бессоюзные сложные предложения союзными.1) Я взялся за дверную ручку, потянул её к себе - тотчас же заиграл оркестр...Я уже понял: это сон. 2) Сзади шапкой стоял лес, впереди расстилалось болото, окаймлённое по бокам синевато-серыми увалами. 3) Левитан сидел долго - спешить ему было некуда.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я взялся за дверную ручку и потянул её к себе и тотчас же заиграл оркестр... Я уже понял это сон. Сзади шапкой стоял лес а впереди расстиралось болото и окаймленное по бокам синевато-серыми увалами Левитан сидел долго потому-что спешить ему было некуда
Гость:
себе, и тотчас же... понял, что это сон лес, а впереди... окаймлённое по бокам синевато-серыми увалами - это причастный оборот долго, потому что спешить...
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