придумайте и запишите предложения с данными причастными оборотами , употребляя их сначала перед определяемым словом , затем после него. Объясните , в каких случаях определения , выраженные причастными оборотами , будут обособле...

Гость: Гость:

Актёры, восхищённые талантом кинорежиссёра, были поощрены. Восхищённые талантом кинорежиссёра актёры были приглашены на съёмки. Книга, изданная в прошлом году, была забыта. Изданная в прошлом году книга недавно была опубликована. Если определяемое слово( актёры, книга) стоит перед причастным оборотом, то он обособляется. Если стоит за прич. оборотом, то наоборот( не выделяется запятыми).