придумайте и запишите предложения с данными причастными оборотами , употребляя их сначала перед определяемым словом , затем после него. Объясните , в каких случаях определения , выраженные причастными оборотами , будут обособле...
Русский язык
придумайте и запишите предложения с данными причастными оборотами , употребляя их сначала перед определяемым словом , затем после него. Объясните , в каких случаях определения , выраженные причастными оборотами , будут обособленными. Охарактеризуйте смысловое , грамматические , интонационные и пунктуационные признаки обособленных определений. причастия записывайте поморфемно.: Восхищённые талантом кинорежиссёра , изданная в прошлом году , мороженный в холодильнике , освящённая мягким лунным светом.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Актёры, восхищённые талантом кинорежиссёра, были поощрены. Восхищённые талантом кинорежиссёра актёры были приглашены на съёмки. Книга, изданная в прошлом году, была забыта. Изданная в прошлом году книга недавно была опубликована. Если определяемое слово( актёры, книга) стоит перед причастным оборотом, то он обособляется. Если стоит за прич. оборотом, то наоборот( не выделяется запятыми).
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