Братец Кролик и Братец Медведь одновременно вышли из своих домов и направились навстречу друг другу. Братец медведь шёл со скоростью 60м/мин,а Братец Кролик ехал на Братце Лисе со скоростью 140м/мин.На каком расстоянии от каждо...
Математика
Братец Кролик и Братец Медведь одновременно вышли из своих домов и направились навстречу друг другу. Братец медведь шёл со скоростью 60м/мин,а Братец Кролик ехал на Братце Лисе со скоростью 140м/мин.На каком расстоянии от каждого из домов они встретились ,если расстояние между домами 1600метров
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
140+60=200 это скорость сближения 1600:200=8 время встречи 60*8=480 расстояние при встречи Медведя 140*8=1120 расстояние при встречи кролика
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