Братец Кролик и Братец Медведь одновременно вышли из своих домов и направились навстречу друг другу. Братец медведь шёл со скоростью 60м/мин,а Братец Кролик ехал на Братце Лисе со скоростью 140м/мин.На каком расстоянии от каждо...

Математика

Братец Кролик и Братец Медведь одновременно вышли из своих домов и направились навстречу друг другу. Братец медведь шёл со скоростью 60м/мин,а Братец Кролик ехал на Братце Лисе со скоростью 140м/мин.На каком расстоянии от каждого из домов они встретились ,если расстояние между домами 1600метров

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