Птицефабрика должна отправить в магазин 6000 яиц,Она уже отправила 10 ящиков по 360 яиц в каждом,и 4 ящика по 240 яиц в каждом. Сколько яиц осталось отправить?

Гость: Гость:

НАДО ОТПРАВИТЬ - 6000 ЯИЦ ОТПРАВИЛА - 10 ЯЩ. ПО 360 ЯИЦ В КАЖДОМ 4 ЯЩИКА ПО 240 ЯИЦ В КАЖДОМ ОСТАЛОСЬ ОТПРАВИТЬ- ? РЕШЕНИЕ. 1) 360 х 10= 3.600(ЯИЦ) -ОТПРАВИЛИ В 10 ЯЩ. 2) 240 х 4= 960(ЯИЦ) - ОТПРАВИЛИ В 4 ЯЩ. 3) 3.600 + 960= 4.560(ЯИЦ) - ВСЕГО ОТПР. 4) 6.000 - 4.560=1.440 (ЯИЦ) - ОСТАЛОСЬ ОТПР. ОТВЕТ : 1.440 ЯИЦ ОСТАЛОСЬ ОТПРАВИТЬ.