Птицефабрика должна отправить в магазин 6000 яиц,Она уже отправила 10 ящиков по 360 яиц в каждом,и 4 ящика по 240 яиц в каждом. Сколько яиц осталось отправить?
История
Птицефабрика должна отправить в магазин 6000 яиц,Она уже отправила 10 ящиков по 360 яиц в каждом,и 4 ящика по 240 яиц в каждом. Сколько яиц осталось отправить?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 10*360=3600 яиц 2) 240*4=960 яиц 3) 3600+960=4560 яиц 4) 6000-4560=1440 яиц должны ещё отправить.
Гость:
НАДО ОТПРАВИТЬ - 6000 ЯИЦ ОТПРАВИЛА - 10 ЯЩ. ПО 360 ЯИЦ В КАЖДОМ 4 ЯЩИКА ПО 240 ЯИЦ В КАЖДОМ ОСТАЛОСЬ ОТПРАВИТЬ- ? РЕШЕНИЕ. 1) 360 х 10= 3.600(ЯИЦ) -ОТПРАВИЛИ В 10 ЯЩ. 2) 240 х 4= 960(ЯИЦ) - ОТПРАВИЛИ В 4 ЯЩ. 3) 3.600 + 960= 4.560(ЯИЦ) - ВСЕГО ОТПР. 4) 6.000 - 4.560=1.440 (ЯИЦ) - ОСТАЛОСЬ ОТПР. ОТВЕТ : 1.440 ЯИЦ ОСТАЛОСЬ ОТПРАВИТЬ.
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