Написать сочинение-миниатюру про персики

Гость: Гость:

пришла весна!среди множества деревьев зацвели и персики своим неповторимым розовым цветом . сначало любуешься его цветом .проходит время и начинаешь наслаждаться вкусными.сочными плодами.которые приносят удовольствие.наслаждение.и кучу всяких витаминов.