Написать сочинение-миниатюру про персики

Литература
Написать сочинение-миниатюру про персики
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пришла  весна!среди  множества    деревьев   зацвели  и  персики  своим  неповторимым   розовым   цветом .   сначало  любуешься  его  цветом .проходит  время  и  начинаешь  наслаждаться  вкусными.сочными  плодами.которые  приносят  удовольствие.наслаждение.и кучу  всяких   витаминов. 
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