Написать сочинение-миниатюру про персики
Литература
Написать сочинение-миниатюру про персики
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пришла весна!среди множества деревьев зацвели и персики своим неповторимым розовым цветом . сначало любуешься его цветом .проходит время и начинаешь наслаждаться вкусными.сочными плодами.которые приносят удовольствие.наслаждение.и кучу всяких витаминов.
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