На 200 г 20% раствора карбоната натрия подействовали серной кислотой. Какой объем и количество вещества углекислого газа при этом образовалось?

Химия

На 200 г 20% раствора карбоната натрия подействовали серной кислотой. Какой объем и количество вещества углекислого газа при этом образовалось?

Автор: Гость