На 200 г 20% раствора карбоната натрия подействовали серной кислотой. Какой объем и количество вещества углекислого газа при этом образовалось?
Химия
На 200 г 20% раствора карбоната натрия подействовали серной кислотой. Какой объем и количество вещества углекислого газа при этом образовалось?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Вычислим масса карбоната который вообще реагировал.ФОрмула: w=m(в-ва)*100%/m(р-ра) m(в-ва)=w*m(р-ра)/100% m(в-ва)=20%*200г/100%=40г 2)Напишем уравнение реакции: 40 г х л Na2CO3+H2SO4===>Na2SO4 + CO2(стрелка вверх) + H2O M=106г/моль Vm=22,4л/моль m= 106 г V=22,4л Пропорция:40/106=x/22,4 => x=40*22,4/106=8,45 л 3)Вычислим кол-во в-ва.Формула: v=V/Vm v(CO2)=8,45/22,4=0,4 моль(примерно) Ответ:8,45 л;0,4 моль(примерно)
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