Введите здесь содержание задания...У Винни-Пуха несколько банок,вмещающих по дробь1\2 кг мёда.Сколько ему понадобится таких банок,чтобы залить в них 6целых дробь 1\2кг мёда?
Алгебра
Введите здесь содержание задания...У Винни-Пуха несколько банок,вмещающих по дробь1\2 кг мёда.Сколько ему понадобится таких банок,чтобы залить в них 6целых дробь 1\2кг мёда?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6.5кг=0.5*x x=13 ответ 13 банок
Гость:
I способ: [latex]6\frac{1}{2}:\frac{1}{2}=\frac{13}{2}:\frac{1}{2}=\frac{13}{2}\cdot\frac{2}{1}=13[/latex] (б.) II способ: [latex]\frac{1}{2}[/latex] - это 0,5 кг или 500 г [latex]6\frac{1}{2}[/latex] - это 6,5 кг или 6 500 г 6500:500=13 (б.) III способ: 6,5:0,5=13 (б.) Ответ: 13 банок понадобится Винни-Пуху.
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