Введите здесь содержание задания...У Винни-Пуха несколько банок,вмещающих по дробь1\2 кг мёда.Сколько ему понадобится таких банок,чтобы залить в них 6целых дробь 1\2кг мёда?

Алгебра

Введите здесь содержание задания...У Винни-Пуха несколько банок,вмещающих по дробь1\2 кг мёда.Сколько ему понадобится таких банок,чтобы залить в них 6целых дробь 1\2кг мёда?

Автор: Гость