нужно перевести отрицательные десятичные числа в двоичные 1)-32 2)-102 3)-126
Экономика
нужно перевести отрицательные десятичные числа в двоичные 1)-32 2)-102 3)-126
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-32=-100000 прямой код 10100000 обратный код 11011111 дополнительный код 11100000 -102=-1100110 прямой код 11100110 обратный код 10011001 дополнительный код 10011010 -126=-1111110 прямой код 11111110 обратный код 10000001 дополнительный код 10000010
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
На 200 г 20% раствора карбоната натрия подействовали серной кислотой. Какой объем и количество вещества углекислого газа при этом образовалось?
История
Птицефабрика должна отправить в магазин 6000 яиц,Она уже отправила 10 ящиков по 360 яиц в каждом,и 4 ящика по 240 яиц в каждом. Сколько яиц осталос...
Литература