нужно перевести отрицательные десятичные числа в двоичные 1)-32 2)-102 3)-126

Экономика
нужно перевести отрицательные десятичные числа в двоичные 1)-32 2)-102 3)-126
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-32=-100000 прямой код 10100000 обратный код 11011111 дополнительный код 11100000 -102=-1100110 прямой код 11100110 обратный код 10011001 дополнительный код 10011010 -126=-1111110 прямой код 11111110 обратный код 10000001 дополнительный код 10000010
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