сочинение-сказка про дождик

Я сидела на скамейке и читала книгу.Вдруг, я почувствовала лёгкое дуновение ветра. Через несколько минут начался дождь. Я спряталась под крыльцом и наблюдала за происходящим. Он стучал и барабанил по крышам и стёклам домов, зелёные листья под тяжистью дождевых капель слегка пошатывались.Кроны деревьев продолжали шевелиться на ветру. По дорогам текли потоки воды, ямки на дорогах постепенно затоплялись. Всё вокруг бушевало.

Гость: Гость:

Путешествие Дождёнка. В далёком царстве, в небесном государстве жили-были папа Дождь, мама Дождик и сынок Дождёнок. Жили они дружно. Однажды Дождёнок вышел погулять по своей сказочной стране Дождей. Дождёнок увидел,что его друг, Ветерок, куда то идёт. Дождёнок спросил Ветерка, куда он идёт. Ветерок ответил, что он решил путешествовать по разным странам. Дождёнок попросил взять его с собой. Ветерок согласился, и они пошли путешествовать. Дождёнок так увлёкся игрой в путешествие, что забыл о маме и папе. Ему так захотелось домой. Он поблагодарил своего друга Ветерка и хотел было отправиться домой, как вдруг заметил, что заблудился. Он горько расплакался, и огромные капли дождя пролились на Землю. Но, к счастью, мимо проходил дедушка Гром, который показал ему путь домой. Как же обрадовались его родители, когда увидели своего любимого сыночка! Они долго благодарили дедушку Грома и предложили стать ему своим близким другом. С тех пор дождь и гром всегда рядом.