ABCD -равнобедренная трапеция., AD=DC=CB=6 AB=10  найдите h

Геометрия
ABCD -равнобедренная трапеция., AD=DC=CB=6 AB=10  найдите h
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
если провести две высоты из верхних вершин на нижнее основание, то образуется прямоугольник и два прямоугольных треугольника, тогда (10-6)/2=2 это катет прямоугольного треугольника и высота равна корень из 36-4=32 ,равна 4 корня из двух
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