на 18 кг муки получается 6,3 кг припека.Сколько процентов сосавляет припек?
Математика
на 18 кг муки получается 6,3 кг припека.Сколько процентов сосавляет припек?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(6,3/18)*100%=35%-припек Ответ:35%
Гость:
18 кг - 100% 6,3 кг - x 6,3 * 100 / 18 = 35% Ответ. 35%
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