ПЕРЕВЕСТИ С ТРАНСКРИПЦИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! ПЖ,  learning , meaning,  given, using, sentence ,  frequently, Alhough,  languages, widespread, widely, used, scienc , foreign, affairs, easier,  everyone.

Английский язык
ПЕРЕВЕСТИ С ТРАНСКРИПЦИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! ПЖ,  learning , meaning,  given, using, sentence ,  frequently, Alhough,  languages, widespread, widely, used, scienc , foreign, affairs, easier,  everyone.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
learn , Глагол [lə:n] изучать       учиться узнавать   mean , Глагол [mi:n] означать подразумевать хотеть иметь в виду предвещать  give , Глагол [ɡɪv] давать дарить жертвовать Using , Глагол Использовать     sentence , Существительное [ˈsentəns] предложение  
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