ПЕРЕВЕСТИ С ТРАНСКРИПЦИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! ПЖ, learning , meaning, given, using, sentence , frequently, Alhough, languages, widespread, widely, used, scienc , foreign, affairs, easier, everyone.
Английский язык
ПЕРЕВЕСТИ С ТРАНСКРИПЦИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! ПЖ, learning , meaning, given, using, sentence , frequently, Alhough, languages, widespread, widely, used, scienc , foreign, affairs, easier, everyone.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
learn , Глагол [lə:n] изучать учиться узнавать mean , Глагол [mi:n] означать подразумевать хотеть иметь в виду предвещать give , Глагол [ɡɪv] давать дарить жертвовать Using , Глагол Использовать sentence , Существительное [ˈsentəns] предложение
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