через раствор содержащий 4 г гидроксида натрия пропустили соляную кислоту. чему равно количество образовавшейся соли?
Химия
через раствор содержащий 4 г гидроксида натрия пропустили соляную кислоту. чему равно количество образовавшейся соли?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Напишем уравнение реакции реакции: 4г х г NaOH+HCl=====>NaCl+ H2O M=23г/моль 58,5г/моль m= 23 г 58,5 г Пропорция: 4/23=x/58,5 => x=4*58,5/23=10,2 г(примерно) 2)Найдм кол-во в-ва.Формула: v=m/M v(NaCl)=10,2/58,5=0,17 молей. Ответ:10,2 г(примерно);0,17 моль(примерно)
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