через раствор содержащий 4 г гидроксида натрия пропустили соляную кислоту. чему равно количество образовавшейся соли?

Химия

через раствор содержащий 4 г гидроксида натрия пропустили соляную кислоту. чему равно количество образовавшейся соли?

Автор: Гость