Норма расхода бензина за день легковым автомобилем в летнее время - 8 литров на 100 км . На сколько процентов ежедневный расход бензина зимой больше, чем летом?

Математика

Норма расхода бензина за день легковым автомобилем в летнее время - 8 литров на 100 км . На сколько процентов ежедневный расход бензина зимой больше, чем летом?

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