Норма расхода бензина за день легковым автомобилем в летнее время - 8 литров на 100 км . На сколько процентов ежедневный расход бензина зимой больше, чем летом?
Математика
Норма расхода бензина за день легковым автомобилем в летнее время - 8 литров на 100 км . На сколько процентов ежедневный расход бензина зимой больше, чем летом?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
при 6 - 100% 8-6=2 2/6*100=33 % - на такое количество зимой расход больше при 8 - 100% 8-6=2 2/8*100=25% - на такое количество летом расход меньше Удачи:
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