На одной чаше весов стоят гири по5кг на другой по3кг.Всего 24гирию.Сколько гирь стоят на одной и на другой чаше весов.

Гость: Гость:

Эту задачу можно решить подбором: 5*9=45, 3*15=45. Значит весы находятся в равновесии, так как 45=45. 9(колличество гирь на 1 чаше)+15(количество гирь на 2 чаше)=24. Всё сошлось! Ответ: на 1 чаше стоят 9 гирь, а на второй 15 гирь.