Составьте квадратное уровнение по его корням. -1;3
Алгебра
Составьте квадратное уровнение по его корням. -1;3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x 1 = -1 x2 = 3 x1+x2= 4 x1*x2=-3 x²-4-3=0
Гость:
по теореме виета получается система: x1+x2=-b/a и x1*x2=c/a 2=-b/a -3=c/a b=-2a c=-3a ax^2+bx+c=0 подставить и найти a , потом b и c
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