Составьте квадратное уровнение по его корням. -1;3

Алгебра
Составьте квадратное уровнение по его корням. -1;3
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x 1 = -1 x2 = 3 x1+x2= 4 x1*x2=-3 x²-4-3=0
Гость:
по теореме виета получается система: x1+x2=-b/a и x1*x2=c/a 2=-b/a   -3=c/a b=-2a   c=-3a  ax^2+bx+c=0 подставить и найти a , потом b и c
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