Велосепедист выехал из пункта А в пункт В. Скорость его 12км/ч. В какой точке он будет через 2ч.

Математика

Велосепедист выехал из пункта А в пункт В. Скорость его 12км/ч. В какой точке он будет через 2ч.

Автор: Гость