Велосепедист выехал из пункта А в пункт В. Скорость его 12км/ч. В какой точке он будет через 2ч.

Математика
Велосепедист выехал из пункта А в пункт В. Скорость его 12км/ч. В какой точке он будет через 2ч.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Там наверное еще рисунок должен прилагаться.   Через 2 часа он будет на расстоянии 24 км, от точки A   Решение:   12 км/ч * 2 = 24 (км) Ответ. 24 км.
Гость:
1.)12*2=24(км.) Ответ:24 км от точки А
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