Велосепедист выехал из пункта А в пункт В. Скорость его 12км/ч. В какой точке он будет через 2ч.
Математика
Велосепедист выехал из пункта А в пункт В. Скорость его 12км/ч. В какой точке он будет через 2ч.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Там наверное еще рисунок должен прилагаться. Через 2 часа он будет на расстоянии 24 км, от точки A Решение: 12 км/ч * 2 = 24 (км) Ответ. 24 км.
Гость:
1.)12*2=24(км.) Ответ:24 км от точки А
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Русский язык
Математика
На одной чаше весов стоят гири по5кг на другой по3кг.Всего 24гирию.Сколько гирь стоят на одной и на другой чаше весов.
Математика
Норма расхода бензина за день легковым автомобилем в летнее время - 8 литров на 100 км . На сколько процентов ежедневный расход бензина зимой больш...
География