почему россию охватила смута ?
Обществознание
почему россию охватила смута ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пересечение законной московской династии, экономический упадок, политический кризис.
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