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1.найдите наибольшее или наименьшее значения квадратного корня x²-2x+4 -x²+4x +2 2.решите задачу с помощьюквадратного уравнения расстояние в 400 км скорый поезд прошел на час быстрее товарного . Какова скорость каждого поезда ,если скорость товарного поезда на 20 км/ч меньше чем скорого? 2) Примем V1 - скорость скорого поезда, км/час; V2 - скорость товарного поезда, км/час; t1 - время в пути скорого поезда, час; t2 - время в пути товарного поезда, час; S - путь который прошли товарный и скорый поезда, км тогда V1=V2+20 t1=t2-1 V1*t1=V2*t2=400 V1=400/t1 V2=400/t2 V1=400/(t2-1) 400/(t2-1)=(400/t2)+20 400/(t2-1)-(400/t2)-20=0 [400*t2-400*(t2-1)-20*t2*(t2-1)]/[(t2-1)*t2]=0 Чтобы дробь была равна нулю необходимо чтобы числитель был равен нулю: [400*t2-400*(t2-1)-20*t2*(t2-1)]=0 400*t2-400*t2+400-20*t2^2+20*t2=0 -20*t2^2+20*t2+400=0 20*(-t2^2+*t2+20)=0 -t2^2+*t2+20=0 решаем квадратное уровнение при помощи дискриминанта (см. ссылку) получаем: t2(1)=5; t2(2)=-4 нам подходит только первый корень уравнения, т.к. время не может быть величиной отрицательной, т.е. t2=5 час тогда t1=5-1=4 час тогда V1=400/4=100 км/час V2=400/5=80 км/час Проверим V1=V2+20 100=80+20 100=100 Ответ: скорость скорого поезда = 100 км/час, скорость товарного поезда = 80 км/час