составь выражение с переменной х и запиши множество значений , которая может принимать эта переменная «Андрей купил 6 книг, а Саша – в х раз меньше. Сколько книг они купили вместе?»

Математика

составь выражение с переменной х и запиши множество значений , которая может принимать эта переменная «Андрей купил 6 книг, а Саша – в х раз меньше. Сколько книг они купили вместе?»

Автор: Гость