составь выражение с переменной х и запиши множество значений , которая может принимать эта переменная «Андрей купил 6 книг, а Саша – в х раз меньше. Сколько книг они купили вместе?»
Математика
составь выражение с переменной х и запиши множество значений , которая может принимать эта переменная «Андрей купил 6 книг, а Саша – в х раз меньше. Сколько книг они купили вместе?»
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6+6/x - выражение. 0
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