Sinx^4+cosx^4=sinXcosx
Алгебра
Sinx^4+cosx^4=sinXcosx
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
sinx^4+2Sinx^2*cosx^2+cosx^4-2sinx^2*cosx^2=sinx*cosx (sinx^2+cosx^2)^2-2sinx^2cosx^2=sinx*cosx 1-sinx*cosx-2sinx^2*cosx^2=0 t=sinx*cosx 1-t-2t^2=0 D=1+8=9 t1=-1 t 2=1/2 дальше сам,ок?
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