помогите решить логическую задачку. Ваня купил себе игрушку,Петя-книгу с картинками,а Коля приобрёл столярный станок. оказалось,что Петя истратил денег впятеро больше,чем Ваня,а Коля- впятеро больше,чем Петя .все вместе они изр...

Математика

помогите решить логическую задачку. Ваня купил себе игрушку,Петя-книгу с картинками,а Коля приобрёл столярный станок. оказалось,что Петя истратил денег впятеро больше,чем Ваня,а Коля- впятеро больше,чем Петя .все вместе они израсходовали 2руб.48коп.. сколько стоит каждая из этих покупок?

Автор: Гость