помогите решить логическую задачку. Ваня купил себе игрушку,Петя-книгу с картинками,а Коля приобрёл столярный станок. оказалось,что Петя истратил денег впятеро больше,чем Ваня,а Коля- впятеро больше,чем Петя .все вместе они изр...
Математика
помогите решить логическую задачку. Ваня купил себе игрушку,Петя-книгу с картинками,а Коля приобрёл столярный станок. оказалось,что Петя истратил денег впятеро больше,чем Ваня,а Коля- впятеро больше,чем Петя .все вместе они израсходовали 2руб.48коп.. сколько стоит каждая из этих покупок?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть х - потратил Ваня,тогда 5х - Петя, а 25х - Коля. составляем уравнение Х+5х+25х=2 руб 48 коп х=8 коп Ваня 5*8=40 коп Петя 25*8=200 коп=2 руб Коля.
Гость:
х+5х+25х=248 31х=248 х=8 Игрушка - 8 коп., книжка - 40 коп., столярный станок - 200 коп.
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