на одном складе было в 2.5 раза меньше овощей, чем на втором.После того как на первый склад завезли 180 т. овощей, а на второй 60 т. овощей на обоих складах стало поровну.Сколько тонн овощей было на каждом складе первоначально
Алгебра
на одном складе было в 2.5 раза меньше овощей, чем на втором.После того как на первый склад завезли 180 т. овощей, а на второй 60 т. овощей на обоих складах стало поровну.Сколько тонн овощей было на каждом складе первоначально
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х т - на первом складе 2,5х - на втором х+180=2,5х+60 2,5х-х=180-60 1,5х=120 х=120:1,5 х=80 т - было на одном складе 2,5*80=200 т - было на другом
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