на одном складе было в 2.5 раза меньше овощей, чем на втором.После того как на первый склад завезли 180 т. овощей, а на второй 60 т. овощей на обоих складах стало поровну.Сколько тонн овощей было на каждом складе первоначально

Алгебра

на одном складе было в 2.5 раза меньше овощей, чем на втором.После того как на первый склад завезли 180 т. овощей, а на второй 60 т. овощей на обоих складах стало поровну.Сколько тонн овощей было на каждом складе первоначально

Автор: Гость