Определите температуру газа аммиака NH3, находящегося под давлением 2,1*10^5 Па, если его объем 0,02 м^3. а масса 0,03 кг.

Физика

Определите температуру газа аммиака NH3, находящегося под давлением 2,1*10^5 Па, если его объем 0,02 м^3. а масса 0,03 кг.

Автор: Гость