Определите температуру газа аммиака NH3, находящегося под давлением 2,1*10^5 Па, если его объем 0,02 м^3. а масса 0,03 кг.
Физика
Определите температуру газа аммиака NH3, находящегося под давлением 2,1*10^5 Па, если его объем 0,02 м^3. а масса 0,03 кг.
Ответ(ы) на вопрос:
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уравнение менделеева-Клапейрона pV=(m/M)TR (T - температура в кельвинах, R- - газ. постоянная) T=(pVM)/(mR)
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