Объясните не одинаковые изменения ситолического и диастолического артериального давления
Биология
Объясните не одинаковые изменения ситолического и диастолического артериального давления
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Артериальное давление меняется циклически в соответствии с сердечным циклом: в момент сокращения сердца и выброса крови из него (систола) артериальное давление максимально (систолическое давление), в момент расслабления сердца (диастола) давление минимально (диастолическое давление). По мере продвижения крови по сосудистому руслу амплитуда колебаний давления крови спадает, венозное и капиллярное давление мало зависят от фазы сердечного цикла.
Гость:
Систалическое давление это максимальное давление а диастолическое минимальное Систалическое давление - когда сердце сокращается а диастолическое при расслаблении
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