Помогите написать сочинения на тему прозвища или клички !!!!

Гость: Гость:

У каждого из нас есть имена. У животных есть клички. У вещей прозвища. Но что бы было еслиб не было названий? Мне кажется был бы хаос. Во время рождения, появления чего-либо нового, мы даем названия, имена. Ведь без всего этого очень тяжело!