Помогите написать сочинения на тему прозвища или клички !!!!
Русский язык
Помогите написать сочинения на тему прозвища или клички !!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У каждого из нас есть имена. У животных есть клички. У вещей прозвища. Но что бы было еслиб не было названий? Мне кажется был бы хаос. Во время рождения, появления чего-либо нового, мы даем названия, имена. Ведь без всего этого очень тяжело!
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