. Какие из этих слов раньше были однокоренными? а) Синица – синий б) Вода - водитель в) Цирк – циркуль г) Гора - гореть д) Скрипеть – скрипка
Русский язык
. Какие из этих слов раньше были однокоренными? а) Синица – синий б) Вода - водитель в) Цирк – циркуль г) Гора - гореть д) Скрипеть – скрипка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Очевидно, д). Потому что если не уметь на скрипке играть, то она может только скрипеть. И, возможно, ещё ответ а). Потому что в расцветке синицы есть синеватые оттенки. Все остальные варианты невозможны.
Гость:
а) связь с синим цветом в)планометрия цирка - круг циркуль - чертит окружность так что вполне возможно что они были однокоренными д)однозначно
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