В городе 3 театра а библиотек в 6 раз больше :На сколько в городе больше бблиотек , чем театров?
Математика
В городе 3 театра а библиотек в 6 раз больше :На сколько в городе больше бблиотек , чем театров?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3*6=18 это библиотеки 18-3=16 это разница тоесть ответ
Гость:
1) 3*6=18(б)-библиотек 2) 18- 3=15(р) Ответ : на 15 библиотек болше чем тетары
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