В  городе   3  театра   а   библиотек  в   6  раз  больше  :На сколько в  городе больше  бблиотек ,  чем  театров?

Математика
В  городе   3  театра   а   библиотек  в   6  раз  больше  :На сколько в  городе больше  бблиотек ,  чем  театров?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3*6=18 это библиотеки 18-3=16 это разница тоесть ответ
Гость:
1) 3*6=18(б)-библиотек  2) 18- 3=15(р) Ответ : на 15 библиотек болше чем тетары  
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