927 Определите температуру азота, имеющего массу 2г, занимающего объем 830 см3 при давлении 0,2 МПа.

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Уравнение Менделеева-Клапейрона pV=(m/M)RT (R - газовая постоянная; T - температура в кельвинах (цельсий+273) M(N2)=28*10^-3 T=(M*p*V)/(m*R)=(28*10^-3*0.2*10^6*0.83*10^-4)/(0.002*8.31)=0.46/0.017=27 Кельвинов (Все данные переведены в систему СИ)