927 Определите температуру азота, имеющего массу 2г, занимающего объем 830 см3 при давлении 0,2 МПа.

Физика
927 Определите температуру азота, имеющего массу 2г, занимающего объем 830 см3 при давлении 0,2 МПа.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Уравнение Менделеева-Клапейрона pV=(m/M)RT (R - газовая постоянная; T - температура в кельвинах (цельсий+273) M(N2)=28*10^-3 T=(M*p*V)/(m*R)=(28*10^-3*0.2*10^6*0.83*10^-4)/(0.002*8.31)=0.46/0.017=27 Кельвинов (Все данные переведены в систему СИ)
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