за два дня туристы прошли 56км с одинаковой скоростью. в первый день они были в пути 6ч во второй 8ч. сколько км они прошли за каждый день
Математика
за два дня туристы прошли 56км с одинаковой скоростью. в первый день они были в пути 6ч во второй 8ч. сколько км они прошли за каждый день
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8+6=14ч- вермя, затраченное на весь путь; 56/14= 4 км/ч - скорость туристов; 6*4=24 км- прошел первый турист; 8*4=32 км- прошел второй турист
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