за два дня туристы прошли 56км с одинаковой скоростью. в первый день они были в пути 6ч во второй 8ч. сколько км они прошли за каждый день

Математика

за два дня туристы прошли 56км с одинаковой скоростью. в первый день они были в пути 6ч во второй 8ч. сколько км они прошли за каждый день

Автор: Гость